Domenico Castronovo, 74 ans, encourt une peine de trois ans de prison avec sursis pour ce qui excède la durée de la détention préventive devant le tribunal correctionnel de Liège, pour avoir tiré sur des hommes qui le cambriolaient et provoqué la mort de Mohamed, 19 ans.

Dans la nuit du 3 au 4 octobre 2018, cinq hommes encagoulés se sont rendus en Golf à la station-service de Comblain-au-Pont. Ils étaient munis d’un pied-de-biche et bien décidés à cambrioler la station-service.

Mais Domenico Castronovo, le propriétaire des lieux, dormait sur place depuis de longues années. L’homme, qui s’adonnait à la chasse, avait plusieurs armes sur place. Vers 3 h du matin, il a été réveillé par une douleur au bras. "Je me suis retourné et j’ai vu dans les caméras de vidéosurveillance un attroupement sur le parking de la station", a indiqué le prévenu. "J’ai vu une personne prendre son élan pour défoncer ma porte. Je me suis dit : ‘c’est po ur moi.’ L’alarme s’est mise en route."