Pénurie de doses ou seringues, réticence de la population ou problèmes de stockages sont autant de défis à relever pour franchir rapidement la ligne d’arrivée de cette course à la vaccination. Le point sur les obstacles à éviter.

1. Des doses encore insuffisantes

La production de doses de vaccins peine à suivre le rythme de leur conception et autorisation en un temps record. Faute de stocks suffisants, de grands centres de vaccination, à Berlin ou New York, ont par exemple tardé à ouvrir leurs portes. D’autres n’ont toujours pas été inaugurés. En Belgique, il faudra encore attendre quelques semaines. Sous pression, l’Union européenne a doublé ses précommandes du vaccin Pfizer-BioNTech et les premières doses de celui de Moderna ont été livrées, alors qu’un troisième vaccin pourrait être autorisé fin janvier. Quelque 600 millions de doses devraient être disponibles dans les prochains mois. L’allemand BioNTech promet de fournir 2 milliards de doses d’ici la fin de l’année, soit 700 millions de plus que prévu. À ces pénuries s’ajoutent parfois d’autres carences. En France, ont parfois été distribuées deux fois moins d’aiguilles de seringues que de doses, rendant impossible une partie des injections.

2. Le défi du stockage

Le vaccin à ARN messager, innovation médicale utilisée par les deux produits à ce stade autorisés en Europe, doit être conservé à température ultra-basse. Celui de Pfizer/BioNTech nécessite même -70 degrés sur une longue durée. Il peut ensuite être maintenu entre 2 et 8 degrés pendant cinq jours, ce qui laisse peu de marge de manœuvre et nécessite parfois le recours à la débrouille.

3. Le gaspillage

Les vaccinateurs ont rapidement constaté qu’ils pouvaient extraire six doses au lieu de cinq de chaque flacon de vaccin Pfizer/BioNTech. Mais la dose supplémentaire n’étant pas autorisée, il a fallu la jeter. Depuis, les autorités ont modifié la réglementation afin de ne pas gaspiller une seule goutte.

4. Le poids du scepticisme

La mouvance "anti-vax" et ses manifestations, parfois violentes, ont incité nombre de gouvernements, en France et en Autriche notamment, à miser sur des procédures lentes. La défiance peut même gagner le corps médical. En France, moins de la moitié des médecins se disaient "sûrs" en novembre de se faire vacciner. En Allemagne, la moitié des infirmières ne veulent pas du vaccin, selon un sondage, poussant le dirigeant bavarois Markus Söder à plaider pour une vaccination obligatoire des soignants. En Belgique, des études affirment que 75 % de la population seraient favorables à la vaccination, mais il faudra voir en pratique.