En fredonnant "le travail, c’est la santé, rien faire c’est la conserver", Henri Salvador aura contribué à propager une fake news tenace. Plusieurs études attestent en effet d’un impact négatif du chômage sur la santé physique comme mentale.

Selon l’Observatoire belge des inégalités, le taux de mortalité des chômeurs est 2,4 fois celui des travailleurs, indiquant probablement des difficultés de santé plus fréquentes ou préoccupantes avant le décès. Selon l’association, les chômeurs de longue durée ont 66 % plus de risques d’avoir une affection chronique et des problèmes de diabète que les personnes qui travaillent.

(...)