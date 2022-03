Le ton était grave ce matin à 7 h 00 sur la Première lorsque Lucie Hermant a pris l’antenne pour le journal parlé. Comment pouvait-il en être autrement quand il s’agit d’annoncer le terrible drame qui s’est joué à l’aube à Strépy-Bracquegnies. Dès l’annonce des titres, on sent la journaliste sur le fil. Elle essuie discrètement une larme sur le coin de l’œil en énonçant les nouvelles concernant les Gilles et la situation à Marioupol, ville ukrainienne assiégée et bombardée sans relâche par les Russes depuis trois semaines.

Pendant le direct qui suit les titres, Xavier Lambert, qui est sur place à Strépy-Bracquegnies, a la voix chevrotante, ponctuée de soupirs. Il a du mal à trouver les mots pour décrire ce qui s’est passé. Au moment de reprendre l’antenne, l’émotion est trop vive pour Lucie Hermant qui fond en larmes et parvient comme elle peut à lancer sur antenne l’interview du bourgmestre de la localité, Jacques Gobert. La réalisation coupe l’image du studio, on imagine pour lui permettre d’essuyer ses larmes et de se reprendre. Mais la tension est si vive que la journaliste craque à nouveau quelques instants plus tard quand il s’agit d’évoquer la situation à Marioupol. On la voit tenter de retrouver ses esprits, bouger la tête comme pour évacuer la tension et souffler.

L’émotion était très vive sur le terrain comme dans le studio la RTBF ce matin. Elle l’était aussi dans le chef de Fabrice Collignon. L’animateur de RTL faisait partie du groupe de Gilles qui a été percuté par une voiture à l’aube.” J’étais heureux ce matin de partager un vrai moment avec des amis, écrit-il sur Twitter. Une voiture en a décidé autrement. Un cauchemar, que dire de plus ! À 1 mètre près…”

En effet, l’animateur venait de s’écarter du groupe des Gilles quand le drame est arrivé. Il était juste derrière la batterie quand quelqu’un l’a interpellé pour lui parler. Il lui doit la vie. “Physiquement, je vais bien, a-t-il précisé dans son message, mais ce sont des images qui vont me hanter”. Il a décrit une scène apocalyptique ponctuée de cris, de pleurs et de hurlements.