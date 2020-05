Le défilé militaire est une tradition encore jeune en Belgique. Son origine ne remonte pas à la révolution brabançonne de septembre 1830 ni à l’indépendance belge de 1831 mais seulement à 1950.

C’est par la Loi du 27 mai 1890, que la date du 21 juillet a été instituée comme Fête Nationale de la Belgique afin de commémorer la date de prestation de serment du roi Léopold Ier, le 21 juillet 1831.

Pendant l’entre-deux-guerres, les points forts de la Fête Nationale étaient le Te Deum et la remise au Cinquantenaire, en présence du Roi, des décorations de prévoyance, de mutualités, de coopération, des unions du mérite agricole et industriel. Ce n’est que depuis le 20 juillet 1938 que l’armée participe plus largement aux célébrations de la Fête Nationale.

(...)