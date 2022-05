Comment conservait-on les aliments avant l’invention du réfrigérateur (1834) et surtout du congélateur (1958) ? En stockant de la glace découpée l’hiver sur les étangs dans des glacières, installations fixes creusées ou bâties présentant des propriétés isothermes.

De nombreux bâtiments étaient équipés jadis d’installations spéciales pour la conservation de la glace soit de grandes pièces enterrées, ou bien de vastes puits, où l’on entassait la glace récoltée. Comme l’air froid descend et que l’air chaud monte, l’orifice de remplissage se situant en haut, la température basse se maintenait et une partie de la glace, ainsi stockée, se conservait jusqu’à l’été.

Dans la fosse, la glace était isolée du sol et de l’air extérieur par de la paille et des branchages. Pour réduire la circulation d’air, des seaux d’eau étaient régulièrement ajoutés, l’eau en coulant se solidifiait et permettait de combler les vides. Cela constituait donc une réserve utilisable plusieurs années. La glace ainsi disponible permettait de rafraîchir mets et boissons tout au long de l’année.

