Le terme sanatorium vient de la racine latine "sanatorius" signifiant propre à guérir. Le principe de soin de la tuberculose repose sur un traitement par cure d’air, de lumière et de soleil et donc un éloignement de la pollution des villes et des industries ; tout en isolant les tuberculeux contagieux.

Au tournant du XXe siècle, la Suisse est considérée comme un paradis d’air pur, d’altitude salutaire et d’eau salvatrice, les gens malades viennent y faire des cures. Dès 1890, le développement du tourisme curatif engendre la construction de nombreux sanatoriums dans les Alpes suisses. Les architectes recherchent un type d’édifice particulièrement adapté aux besoins des tuberculeux : plan rationnel, façades sobres, matériaux nouveaux et économiques sont les principales caractéristiques des sanatoriums.

Dès lors, le sanatorium est un bâtiment très vaste, isolé, ventilé, lieu de repos qui doit être adapté à l’entrée du soleil et du grand air, pour soigner de la tuberculose, maladie infectieuse, contagieuse et mortelle causée par une bactérie et qui se transmet d’une personne à l’autre par voie aérienne.