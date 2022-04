Le TAA (train d’automobiles accompagnées) ou plus simplement train auto-couchettes est un concept de train international créé en 1956, et dont la Belgique et la SNCB furent les pionnières, en emmenant en train les voyageurs et leur automobile vers Munich, Milan, Avignon et Narbonne à l’origine ; puis Salzburg, Saint-Raphaël, Bologne, Rome et Brig ensuite.

Le système suisse des navettes ferroviaires transportant des automobiles en évitant les longs cols alpins, principalement sur le réseau BLS à travers les tunnels du Lötschberg et du Simplon, est appliqué ici pour des trains internationaux de longue distance.

L’automobile est chargée sur un wagon spécial à deux étages en gare d’Ostende, de Schaerbeek ou de Bressoux, puis son conducteur et sa famille embarquent dans une voiture-lit ou voiture-couchette, passent la nuit dans le train, et arrivent le lendemain matin dans une gare de destination, débarquent la voiture du train, et se rendent en leur lieu de villégiature.