Jadis l’attraction phare des fêtes de fin d’année était le parcours des vitrines et illuminations présentées par les grands magasins du centre-ville.

Saint-Nicolas reparti, les décorateurs des 5 grands magasins de Bruxelles, ainsi que dans d’autres villes du pays, redoublaient d’ingéniosité pour attirer la clientèle, les acheteurs, les passants et promeneurs vers les produits phares des fêtes de fin d’année.

Toutes les vitrines du Bon Marché, de l’Innovation, de Sarma-Nopri ou de Sarma-Lux, "Société Anonyme pour la Revente d’Articles en Masse", de Prisunic-Uniprix et des Galeries et Grand Bazar du boulevard Anspach (et aussi Grand Bazar de Liège) s’animaient à partir de la mi-décembre de personnages virevoltants, de lutins, de jeux de lumière, de saynètes qui présentaient les dernières nouveautés, les idées "cadeau", les gadgets et trouvailles à la mode.