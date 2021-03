, s’exclame le député fédéral.

Si la pandémie est au centre de toutes les préoccupations, "il faut toutefois rester vigilants face à un autre virus qui n’est pas mort, celui de l’incitation à la haine et de la menace terroriste qu’il peut induire", s’exclame Denis Ducarme qui nous présente sa nouvelle proposition de loi visant à permettre aux autorités d’interdire et de dissoudre les organisations dont le but et les actes sont d’inciter à la haine, à la discrimination et à la violence.