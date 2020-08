Chroniqueur sportif pour La DH et la RTBF notamment, en plus d’être ancien basketteur pro, Duke Tshomba n’est évidemment pas resté de marbre face aux événements récents. Le Belge d’origine congolaise, familier de la culture américaine pour avoir vécu plusieurs années aux États-Unis, approuve en tout cas à 100 % l’action entreprise par les sportifs américains ce 26 août, quatre ans jour pour jour après la célèbre protestation de Nicolas Kaepernick, joueur de NFL qui fut le premier sportif américain à mettre un genou à terre lors de l’hymne national américain d’avant-match.

"Je suis fier de voir les leaders du vestiaire de Milwaukee, dont la plupart ont été victimes de discrimination raciste, avoir eu le cran de rallier l’équipe à leur cause et de poser un geste aussi fort, commente Duke Tshomba. Il était temps de marquer les esprits. Le fait que l’équipe de Milwaukee, qui évolue justement dans le Wisconsin, ait lancé ce mouvement est un symbole fort. Avec leur star Giannis Antetokounmpo, qui a vécu l’immigration, et leur statut de candidat au titre en NBA, les Bucks ont les médias braqués sur eux en permanence. La portée de cet acte en ressort beaucoup plus forte. En tant qu’homme noir, en tant que père, et en tant qu’ancien basketteur, je suis fier du message envoyé par la NBA."