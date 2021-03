C’est un sujet qui revient régulièrement quand on évoque la situation des indépendants depuis le début de la crise : les banques ne participeraient pas à l’effort collectif. Ce mercredi, la commission Économie tiendra une séance spéciale où les CEO des grandes banques belges seront auditionnés pour faire le point sur la situation des indépendants et les reports de crédits qui leur sont accordés, ou non. " Plusieurs aspects seront abordés mais nous parlerons surtout du rôle joué par les banques concernant les indépendants et les PME...