La coprésidente d’Ecolo Rajae Maouane propose un plan d’action pour contrer un phénomène qui prend de l’ampleur.

Cela fait des années qu’on parle de cyber-harcèlement, d’arnaques en ligne ou encore de théories complotistes en tout genre sur Internet et les réseaux sociaux. Face à une problématique grandissante, Ecolo a déposé des textes de loi auprès des différents parlements du pays pour prendre le problème à bras-le-corps dans l’ensemble de la sphère sociale et politique. Coprésidente d’Ecolo, Rajae Maouane fait le point sur la situation. " La crise a accentué les problèmes qu’on rencontre sur Internet, observe-t-elle. D’un autre côté, l’espace numérique est devenu la seule façon de se sociabiliser pour certaines personnes. Nous avons une volonté très forte de nous emparer des soucis de cyberviolence. Des mandataires ont été visés, mais il s’agit aussi d’une question de démocratie au sens large, pour toute la population. On veut trouver des actions concrètes pour lutter contre toutes ces formes de violence. "