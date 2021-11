Noël n’est pas Noël tant que vous n’avez pas visité un marché de Noël, et cette année s’annonce plus importante que jamais après de nombreuses annulations en 2020. Pour l’instant, hormis celui de Munich annulé pour cause de flambée de l’épidémie en Bavière du Sud, tous les événements sont bien prévus. Et l’on peut encore voyager, sous conditions CST. En attendant, on peut aussi juste rêver… Côté sélection, elle recoupe quelques "études" se basant sur le nombre de jours d’ouverture, le prix moyen d’une nuit dans un hôtel et le nombre de mentions Instagram et de recherches Google mais aussi la proximité avec la Belgique.