"Pendant le premier confinement, je vivais dans un studio de 33 m² aux murs tellement fins que j’entendais mes voisins marcher, parler, etc. On avait une connexion internet pour 8 personnes, ça devenait intenable. Connaissant ma situation, ma maman m’a proposé de venir habiter chez elle dans une grande maison. Après les quelques semaines ça a été l’explosion : les tensions se sont multipliées et je suis parti. Je me suis alors rendu chez mon père. Mais de nouveau, ça a explosé", raconte le jeune homme.