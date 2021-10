Elle a dix ans et se faisait une joie de découvrir les vallons suisses avec ses camarades de classe. Mais jeudi matin, Emma est restée à quai, interdite de voyage à cause du covid dont elle n’est pourtant pas porteuse. Durant les 17 prochains jours, elle devra rester en quarantaine, cloîtrée chez elle alors que ses amis et amies pratiqueront la randonnée à Haute-Nendaz. “On lui a appris la nouvelle mercredi, confie Carine, sa maman. Sa valise était déjà prête. Quand on lui a annoncé qu’elle ne pourrait pas partir le lendemain, ça a été un choc pour elle. Elle a beaucoup pleuré et ne mange plus. On parle beaucoup avec elle mais c’est psychologiquement très dur. Pour elle comme pour nous.”