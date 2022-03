Quelle est l'origine réelle de l'épidémie de coronavirus? Cette question, qui est sur toute les lèvres, a donné lieu à de nombreuses rumeurs. Serait-ce une fuite d'un laboratoire? Emmanuel André a tenu à mettre les choses au clair ce jeudi via les réseaux sociaux.

Le virologue a en effet démenti cette supposition, affirmant que le point de départ de la pandémie était bel et bien le marché de Wuhan. "Il y a des pages que l’on doit tourner dans cette pandémie, car le temps qu’il a fallu pour apporter des réponses argumentées a laissé tant d’espace aux fausses rumeurs. L’origine de cette pandémie est bien le marché de Wuhan. Pas une fuite d’un laboratoire", déclare ainsi Emmanuel André.

Pour justifier ses dires, l'expert a partagé les détails d'un récent rapport. Un des auteurs de celui-ci, le Dr Michael Worobey, y déclare: "Quand vous regardez l’ensemble des preuves, c’est une image extraordinairement claire que la pandémie a commencé au marché de Wuhan". Son partenaire de recherche Kristian G. Andersen a lui aussi partagé sur Twitter ses conclusions, images à l'appui: "Nous avons récemment publié deux prépublications qui fournissent la preuve la plus solide à ce jour que la pandémie de COVID-19 a commencé sur un marché vendant des animaux vivants à Wuhan."





Les deux scientifiques, pour établir ce constat, ont en fait regroupé trois études: une émanant de services chinois, les deux autres provenant d'un panel international d'experts et virologues distingués. Ces études, qui se confirment les unes les autres, arrivent à la même conclusion: le virus SRAS-CoV-2, responsable de l'épidémie de Covid 19, est passé de l’animal à l’homme, non pas une mais au moins deux fois, sur le marché des fruits de mer à Wuhan et dans ses environs, en l’espace de peu de temps, en novembre et décembre 2019.

Le Dr Worobey explique: "Il y a un contraste frappant avec les cas survenus plus tard dans l’épidémie, lorsque le virus était plus répandu à Wuhan. Au début de 2020, on voit des cas dans tout le centre de Wuhan, des deux côtés du Yangtze. Nous avons constaté que les cas de décembre étaient à la fois plus proches et plus centrés sur le marché de Huanan, plus qu'à quoi on pouvait s’attendre compte tenu de la distribution de la densité de population de Wuhan ou de la distribution spatiale des cas de Covid plus tard dans l’épidémie. Son épicentre était le marché"

En d'autres termes, les scientifiques l'affirment: le Covid n'est pas une construction de scientifiques chinois de l'Institut de virologie de Wuhan, qui l'auraient libéré - intentionnellement ou non - au sein de la population.