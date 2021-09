Les trois prochains mois devraient voir une nette embellie sur le marché de l’emploi en Belgique. Selon le Baromètre ManpowerGroup des perspectives d’emploi, le différentiel entre le pourcentage d’employeurs prévoyant des embauches et le pourcentage de ceux prévoyant des licenciements devrait avoisiner les 30 %, atteignant son niveau le plus élevé depuis le lancement de ce Baromètre en Belgique en 2003. C’est… 29 points de plus qu’au quatrième trimestre 2020 !

Les entreprises et les employeurs ont retrouvé un optimisme soutenu : 1 sur 2 prévoit d’augmenter ses effectifs d’ici la fin du mois de décembre 2021, tandis qu’un sur cinq (20 %) prévoit de les réduire. " Le succès de la campagne de vaccination et les assouplissements des mesures sanitaires ont renforcé la confiance des employeurs en Belgique et dans le monde ", explique Philippe Lacroix, managing director de ManpowerGroup BeLux.

Cette forte embellie concerne en plus l’entièreté du pays. Selon les résultats de l’enquête, les employeurs anticipent des marchés de l’emploi dynamiques et des créations nettes d’emploi dans les trois régions au cours du prochain trimestre : +33 % en Wallonie, +32 % en Flandre et 27 % à Bruxelles. Les intentions de recrutement sont en forte progression partout, tant par rapport au trimestre précédent que par rapport à la même période l’an dernier.

© DH

En revanche, cette spirale positive à l’emploi conduit les employeurs à la chasse aux meilleurs candidats : les pénuries pour remplir les postes vacants atteignent des niveaux records jamais atteints depuis 15 ans, " tant au niveau national (77 %) que dans les trois régions du pays : 83 % des employeurs à Bruxelles et 75 % des employeurs en Flandre et en Wallonie éprouvent des difficultés à remplir leurs postes vacants", explique encore Philippe Lacroix. Clairement, ce sont désormais les candidats (et surtout les plus qualifiés) qui ont la main alors que les entreprises doivent mettre en place "des stratégies concrètes d’attraction et de rétention" comme des horaires et des lieux de travail plus flexibles, des augmentations de salaire… Mais c’est la formation qui s’impose comme la priorité à court terme pour les départements des ressources humaines (voir par ailleurs).

Il n’y a pas qu’en Belgique que les perspectives d’emploi sont positives : elles le sont dans 41 pays et territoires sondés sur 43, et en progression dans 31 d’entre eux en comparaison trimestrielle. À titre de comparaison, les États-Unis peuvent tabler sur une prévision nette d’emploi de 48 %, les Pays-Bas, 40 % et la France 37 %.