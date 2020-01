Dans un monde qui change, de nouveaux métiers naissent tandis que d’autres sont voués à changer et à s’adapter aux nouvelles technologies et manières de penser. Sur le marché de l’emploi, les critères liés au bien-être au travail ou encore à l’adaptation au numérique sont de plus en plus nombreux.

Et en 2020, ces changements continueront. Selon une étude menée par Attentia, entreprise spécialisée dans les ressources humaines, l’année sera marquée par la guerre des talents, le numérique ou encore la semaine de quatre jours.

(...)