Si on estime toujours qu’on a une chance sur deux de divorcer quand on se marie, ce n’est pas pour autant que le nombre de mariages diminue en Belgique. Après deux années à la baisse (2016 et 2017), 45 059 mariages ont été célébrés en Belgique en 2018, ce qui représente une légère hausse de 1,7 %. Ces chiffres ont été publiés par Statbel ce lundi.

