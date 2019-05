En Belgique, en 2017, 44 319 mariages ont été célébrés. Soit une légère baisse (-0,9 %) par rapport à l’année précédente. L’institution a donc toujours la cote puisque d’après Statbel, les divorces, eux, ont diminué de 2,2 % en un an (23 059 en 2017).

Nous voici donc en cette période de l’année où, les cerisiers ayant fleuri, cela s’affaire tous azimuts chez les futurs époux. Car avec la belle saison revient aussi celle des mariages, une cérémonie que les Belges envisagent de plus en plus tard puisque l’âge moyen au premier mariage a encore progressé pour atteindre 33,7 ans pour le premier conjoint et 31,4 ans pour le second. Du côté de l’écart d’âge entre les deux époux, en revanche, le chiffre reste relativement stable à 2,3 ans.

Des chiffres publiés par l’institut de statistiques, on apprend encore que sur les 44 319 mariages célébrés, 1 112 l’ont été entre personnes de même sexe, à part égale, ou presque, du côté des hommes et des femmes; ces dernières prenant une petite longueur d’avance du côté des divorces.

Si l’on se penche d’un peu plus près sur la carte de Belgique, on constate qu’en Flandre et à Bruxelles, les chiffres restent plus stables quand ils partent à la baisse en Wallonie (-1,3 %). Au Sud de notre pays, la baisse est la plus frappante dans les provinces de Luxembourg (-4,8 %) et de Namur (-4,3 %).

Très cosmopolite, en particulier Bruxelles, la Belgique affiche un taux de mariages mixtes de 17,4 %, un tiers d’entre eux étant prononcés en région bruxelloise.

Si les couples se marient et divorcent plus tard, on note encore qu’en 2017, 108 couples ont divorcé après plus de 50 ans de mariage !

Pour en finir avec les chiffres, sachez encore que ce sont les mois de juillet (15,2 %) et de septembre (14,1 %) qui sont les plus plébiscités par les futurs époux. La belle et l’arrière-saison offrant plus de promesse de soleil. Même si, comme le dit l’adage, "Mariage pluvieux, mariage heureux"…