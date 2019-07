Le système belge des jours de congés payés requiert quelques connaissances. Pour être bref, les jours de congés légaux dont nous disposons chaque année sont calculés sur base de l’année précédente.

En clair, en travaillant une année complète en 2019, on cotise pour ses jours de congés de 2020 et on s’octroie le droit d’obtenir 20 jours de congés payés (ou plus pour les plus chanceux ou anciens d’une entreprise). Mais qu’en est-il de ceux qui commencent à travailler ou de ceux qui ont pris une pause carrière plus ou moins longue ? Selon le système en place, les jours de congés sont calculés sur le nombre de jours prestés l’année précédente.

Par exemple , une personne ayant commencé son contrat le 1er juillet 2019 et ayant droit à 20 jours de congés légaux par an n’aura droit qu’à 10 jours de congés payés en 2020. Une fois ces 10 jours usés, certains font le choix de prendre des jours de congés sans solde. Comme son nom l’indique, le travailleur perd une partie de son salaire pour pouvoir prendre congé. Un problème, évidemment, mais il n’est pas le seul.

Car, si l’on passe au-dessus des 10 jours de congé sans solde, d’autres avantages peuvent être diminués, comme le pécule de vacances de l’année suivante ou la prime de fin d’année.

Même rengaine que précédemment, il faut travailler assez pour cotiser pour l’année suivante.

Heureusement , il existe des moyens pour éviter pareil cas, et surtout l’effet boule de neige d’une année à l’autre. Premièrement, l’État belge a dû s’adapter aux lois européennes en matière de droit aux vacances. Viennent de là les " vacances européennes" . Il s’agit de jours de congés supplémentaires qui viennent compléter ceux auxquels le travailleur n’a pas encore droit.

Pour revenir à l’exemple précédent : une personne commençant à travailler le 1er juillet 2019 et qui n’aura droit à aucun jour de congé payé en 2019, et seulement à 10 en 2020 pour les compléter. Un avantage qui permet de conserver son salaire, et qui ne coûte pas plus cher à l’employeur. Pourquoi ? Parce qu’il y a un hic, évidemment. Les jours de congés pris via les "vacances européennes" vont être déduits de votre prochain pécule de vacances. Un rabais certes, mais qui n’arrivera qu’une seule fois. Pas d’effet à long terme, donc.

Il existe un second moyen pour obtenir des congés payés : ce sont les "congés jeunes". Une mesure belge, cette fois, qui est destinée aux jeunes de moins de 25 ans qui ont entamé une carrière professionnelle dans l’année suivant l’obtention de leur diplôme. Cette fois, ce n’est pas l’employeur qui prend en charge la perte de salaire, mais l’Onem. L’Office national de l’emploi se porte en quelque sorte garant de l’argent perdu à charge de 65 % du salaire brut journalier. Dans ce cas, le salaire n’est donc pas complété entiérement, mais cela a l’avantage de n’avoir aucune incidence sur le pécule de vacances et la prime de fin d’année.