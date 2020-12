Nicolas de Myre vécut au IVe siècle. Il voyageait beaucoup et se préoccupait du bien-être des enfants. À cette époque, les enfants subissaient de nombreuses brimades. L’empire romain était devenu très pauvre et les enfants étaient considérés comme des bouches inutiles. Un boucher avait trois enfants. Il les tua, les découpa et jeta les morceaux au saloir, afin de vendre cette viande fraîche mais humaine… Nicolas passa par là et demanda à se faire servir un repas.