Le Musée Hergé rafraîchi redémarre à Louvain-la-Neuve.

Pour marquer sa réouverture, le Musée Hergé propose aussi une exposition temporaire qui interpellera tout au long de l’été les tintinophiles comme les amateurs de belles mécaniques et d’engins vrombissants.

Rien de tel qu’une immersion dans le monde de la mobilité en ces temps de déconfinement. Et donc dans celui des véhicules rencontrés dans les aventures de Tintin. Une manière de (re) découvrir que, si Hergé parsemait ses récits de péripéties hors norme improbables pour l’homme de la rue, il nous replonge en permanence dans le XXe siècle, des années trente à septante…

Un attrait dès l’âge de… 4 ans

Mieux, lesdites voitures ont souvent joué un rôle déterminant pour permettre de vaincre les infâmes. Comme le rappelle le tintinologue et archiviste-chroniqueur Dominique Marit, cela n’a rien d’étonnant que Hergé se découvre une passion pour tout ce qui roule, il est un enfant de son temps : "Son premier dessin connu, réalisé à 4 ans, montre une locomotive et une voiture à un passage à niveau. Son souci du détail l’amena à insérer des véhicules qui l’ont marqué de près ou de loin. Dont certains furent même siens mais, comme toujours, il recourait à une abondante documentation réunie par lui et plus tard avec son équipe. Google avant Google, quoi…"

L’exposition visible dans l’atrium du musée ne se contente pas de montrer par l’image, mais aussi en trois dimensions, nombre de ces voitures chaque fois replacées dans leur contexte. Ainsi, la jeep Willy’s de la couverture de Tintin au pays de l’Or noir rappelle aussi la libération de Bruxelles par les Alliés et la brigade Piron en septembre 1944.

Comme toujours, le souci du détail est essentiel même si Hergé adaptait parfois ses carrosseries pour des raisons esthétiques personnelles. Il fit aussi largement appel aux goûts automobiles de ses collaborateurs.

Mais Hergé fut lui-même un amateur de voitures. Il en eut au moins quatre de belles allures - dans tous les sens du terme - avant de refréner quelque peu ses ardeurs après l’accident d’une Alfa Romeo un peu trop nerveuse au début des années 1950.

Mais qu’à cela ne tienne, que ce fût la 2 CV des Dupont (d) ou le premier combi VW qui vantait les produits de la boucherie Sanzot ou encore certains taxis aperçus en Amérique ou en Inde, les véhicules furent plus qu’une partie intégrante de son œuvre.

Ainsi si Tintin conduisit la Lancia Aprilia de l’émir Ben Kalish Ezab, son père spirituel en posséda lui-même une. Et n’avait que d’éloges "pour cette exquise petite voiture qui pouvait, même en ce temps-là, monter facilement jusqu’à 140 km/h"… À voir donc non sans se munir du quiz offert à l’entrée pour tester son attention…

Une app’postcorona

Cela dit, le musée a profité du confinement pour rafraîchir son cadre tant intérieur qu’extérieur. La crise sanitaire a aussi été l’opportunité d’envisager une application pour sa visite en alternative au traditionnel audioguide.

Et hors ses murs s’est poursuivie l’opération de colorisation de la version originelle (longue) de Tintin en Amérique. En avant-première, les visiteurs peuvent en découvrir une partie des planches par une vidéo.

Une manière de célébrer le onzième anniversaire du musée, où l’on pense pouvoir retrouver un certain rythme de croisière dès le mois de juillet.

Un lieu à (re) voir en l’inscrivant par exemple dans une visite-promenade de Louvain-la-Neuve…

Renseignements : www.museeherge.com