Les bourgmestres ne sont pas les seuls à pouvoir ordonner une saisie.

En Wallonie, l’unité du Bien-être animal (UBEA) est, à la base, l’organisme de référence en la matière. En 2019, 1 546 plaintes ont été adressées à l’UBEA. Ces plaintes ont donné lieu à 160 avertissements, à 128 P.-V. et à 62 saisies. En fait, seuls les refuges les plus imposants disposent d’une équipe d’inspecteurs. Et il s’agit majoritairement de refuges qui préfèrent travailler avec les bourgmestres plutôt qu’avec le service public wallon.

La moitié des institutions optent pour la voie communale en raison notamment de la rapidité d’exécution.

Les autres préfèrent travailler avec l’UBEA jugée plus rigoureuse en matière de respect des procédures et de la législation.

Parfois, le choix s’impose. Certains bourgmestres sont plutôt frileux à l’idée de saisir. Et donc de déplaire.