Depuis l’apparition de la voiture moderne, les constructeurs s’évertuent à rendre leurs véhicules plus sûrs tandis que les autorités compétentes améliorent sans cesse l’infrastructure routière et améliorent l’arsenal judiciaire pour sanctionner plus durement les infractions, notamment en matière d’alcoolémie et de vitesse. Résultat : on constate chaque année une baisse du nombre de tués sur les routes.

Une diminution qui est particulièrement flagrante dans la catégorie des jeunes conducteurs. De plus de 9 000 accidents avec blessés impliquant un jeune de 18 à 24 ans recensés en 2010 sur les routes du pays, on est passé à un peu plus de 5 500 (-39 %) en 2019, les chiffres de 2020 étant biaisés par l’apparition du coronavirus et des confinements qui en ont résulté.