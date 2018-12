Chaque fin d’année se clôture en beauté pour les enfants, des cadeaux dans les souliers début décembre pour la Saint-Nicolas. Ensuite le Père Noël qui descend par la cheminée apporter les cadeaux, que ses lutins ont fabriqués, au pied du sapin. Une belle période qui s’achève. Mais une période riche en interrogations pour les enfants. "Comme saint Nicolas et Père Noël peuvent nous apporter des cadeaux alors qu’on n’a pas de cheminée ?" Ou encore : "est-ce que le Père Noël existe vraiment ?"

Pas toujours évident en tant que parents de trouver les bons mots dans ces moments quelque peu particuliers. Soyez rassuré, il n’y a jamais de bonnes ou de mauvaises réponses. "Chaque parent doit l’expliquer comme il lui sent de le dire mais en ne se moquant pas de son enfant", explique la psychologue pour enfants et adolescents Soline d’Udekem.

Cette étape est bien plus que le simple fait de croire ou ne pas croire. C’est le moment où l’enfant va scinder le réel de l’imaginaire. "Cela va au-delà du Père Noël, saint Nicolas ou la petite souris, c’est aussi se rendre compte que les princesses dans les dessins animés, les monstres sous le lit ou encore les licornes ne sont pas réels." Cette prise de conscience se fait normalement vers l’âge de 8 ans.

Y a-t-il un âge ?

C’est comme pour tout, cela dépend de la maturité de chaque enfant. "Généralement les parents sentent si c’est le bon moment ou pas pour le dire. Maintenant si l’enfant à 3 ans, c’est différent. S’il pose la question de savoir si saint Nicolas existe la réponse peut tout simplement être ‘oui’ à cet âge là", continue Soline d’Udekem.

Il faut bien garder à l’esprit qu’il ne faut pas forcer un enfant à y croire s’il se pose des questions et qu’il est assez mature. "Souvent, c’est vers l’âge de 7 ou 8 ans. Maintenant s’il comprend déjà à 6 ans, ce sera à cet âge-là. Le but n’est pas de prendre son enfant pour plus bête qu’il n’est. S’il a des doutes, il comprendra. Il faut être transparent. Sinon l’enfant ne fera plus confiance à ses parents." Il y a maintenant une limite à toutes ces croyances, "je pense que la limite c’est à la fin des primaires. Au-delà, l’enfant sera sujet à des moqueries", souligne la psychologue.

Et si le grand frère ou la grande sœur met son grain de sel en voulant révéler ce doux rêve aux plus petits de la famille, il est important de rappeler que lui y a bien cru et qu’il a apprécié y croire. Alors il faut laisser encore un peu son petit frère ou sa petite sœur dans son imaginaire. À chacun son rythme.