C’est le troisième jour de Louis* à la crèche. L’après-midi touche à sa fin, l’heure pour Bérengère Collins de retrouver son fils. Quand elle arrive, le bébé de quatre mois est en larmes, le visage bouffi et constellé de taches rouges. Elle le prend dans ses bras et demande à la puéricultrice. Bérengère accuse le coup.Non, la puéricultrice n’a pas eu le temps, elle est seule pour s’occuper de six nourrissons qui demandent plus d’attention les uns que les autres. En conséquence, les bras c’est seulement au moment des repas. Quand elle raconte cet événement, la voix de Bérengère se fait plus aiguë :(...)