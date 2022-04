Cette maladie causée par une mutation d’un virus commun et fréquent chez le félidé touche les chats domestiques et sauvages dans le monde entier et est fatale dans la majorité des cas. On la rencontre notamment dans les refuges et élevages. Mais grâce à la découverte de chercheurs américains, la PIF pourrait n’être bientôt qu’un lointain souvenir. Ces scientifiques ont en effet découvert une molécule offrant un taux de guérison jamais atteint auparavant contre cette maladie. Une étude publiée dans Nature montre des résultats positifs sur 96 % des chats traités avec cette molécule. Malheureusement, le médicament n’est pas encore commercialisé chez nous.