Parmi les mesures phares, on retrouve l'augmentation de la prime de fin d'année de tous les membres du personnel enseignant. Un peu plus de 5 millions d'euros sont annoncés pour 2022, 8 millions pour 2023 et 17,2 millions à partir de 2024.

On retrouve aussi une autre disposition qui vise à soutenir les directeurs du fondamental (maternel et primaire) via une aide administrative. Le montant pour l'année 2022 est de 2,6 millions pour atteindre 7,8 millions à partir de 2023.

Concernant les mesures dites "non coûtantes", le gouvernement prévoit de mettre sur pied pas moins de huit nouveaux groupes de travail, comme celui amenant par exemple la réflexion sur la taille des classes.

Les dix organisations syndicales et cinq réseaux d'enseignement ont jusqu'au 1er juillet pour entériner ou non cet accord.