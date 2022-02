Anthony gagne 1 000 euros par mois et paye un loyer de 630 euros hors charges.

Les miracles n’existent pas. Avec 1 000 euros de revenus par mois et un loyer de 630 euros (850 en comptant les charges), il faut faire des sacrifices. Anthony, jeune papa de deux petites filles, est bien placé pour en parler.

"Orphelin depuis mes 21 ans, et indépendant complémentaire depuis 2021, je galère depuis toujours à payer mon loyer. En ce moment, je suis au chômage forcé à cause des mesures sanitaires. Mes deux principales activités professionnelles sont tombées à l’eau et j’ai du mal à m’en sortir. Il est clair qu’il y a 20 ans, le loyer ne représentait qu’un petit pourcentage de nos revenus mensuels mais aujourd’hui, le loyer est une des dépenses les plus importantes pour la plupart des gens", explique-t-il.

Face à l’augmentation continue du prix des loyers, le jeune papa ne cache pas son inquiétude.