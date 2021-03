Recevoir un commentaire élogieux sur son travail, ça fait du bien. Mais avec cette pandémie qui éloigne aussi les travailleurs les uns des autres, les compliments volent bas…

27,9 % des employés indiquent qu’ils reçoivent moins de compliments pour la qualité de leur travail qu’avant le début de la crise. Plus de six personnes interrogées sur dix (62,9 %) ont l’impression d’en recevoir à peu près autant tandis que moins d’un sur 10 dit être plus souvent complimenté quant à leurs performances qu’avant la crise.

Ce sont les principaux éléments d’une enquête menée par Protime, le spécialiste de la gestion du temps et du personnel et de la collaboration en ligne, qui donne ces chiffres dans le cadre de la journée de l’appréciation du travail des employés, qui a lieu ce vendredi.

Toutes les semaines, près d’un tiers des télétravailleurs (37,3 %) reçoivent une ou plusieurs remarques positives quant à leur travail. Sur l’ensemble des répondants, les trois-quarts (76,6 %) se voient complimentés au moins une fois par mois. Pour le dernier quart des télétravailleurs (23,4 %), cette situation tient de l’imaginaire : ils ne profitent jamais d’un quelconque commentaire valorisant.

Et c’est problématique parce que voir son travail valorisé, cela booste la motivation, la confiance et partant, la productivité.

"Teams, Zoom et d’autres technologies peuvent quelque peu compenser l’absence de contacts informels au bureau, mais pas les remplacer. C’est souvent à ces moments-là, autour de la machine à café ou pendant la pause de midi, que les gens mentionnent ce qui s’est bien passé. L’absence de ces retours d’information constructifs de la part de collègues et de supérieurs peut susciter le sentiment d’être moins apprécié au travail", analyse Lode Godderis, professeur de médecine du travail à la KU Leuven.

Le fait que nous nous sentions moins appréciés est également lié à un cadre de référence plus relâché qui empêche de bien se situer désormais ; en boucle, tournent ces questions : " Est-ce que je travaille bien, est-ce que je fais correctement ce que l’on attend de moi ? "

"Il est clair que les employés veulent être coachés de façon continue et il est important et plus efficace de souligner quotidiennement ce qui va bien", conclut Sophie Henrion, porte-parole de Protime.