Elle est aussi explosive et créative que lui est posé et structurant. Chacun dans son style, Christine Alexandre et Pierre Portevin partagent une envie : celle d’aider les autres à se prendre en main, à définir ce qui est vraiment important pour eux - bref, à avancer sur leur chemin de vie. "Et si cette année 2019 était la vôtre ?" Les deux coachs, mettant leur expérience et leurs compétences en commun, ont lancé la question ; une trentaine de personnes ont senti le besoin de ne pas laisser s’évaporer leurs bonnes résolutions avec les bulles de champagne du réveillon. Tout ce petit monde s’est retrouvé un week-end, dans une élégante bâtisse du village de Séchery. Un week-end hors du temps. Pour soi. Après tout, "la personne avec laquelle on passe le plus de temps, c’est soi-même" , rappelle Pierre Portevin. Alors, autant bien s’entendre.

Il y a là des jeunes adultes dont l’avenir professionnel s’inscrit en lettres floues, des aînés qui peinent à donner un nouveau sens à leur existence après une carrière bien remplie, des hommes et des femmes dévoués aux autres jusqu’à s’en oublier, des blessés de la vie qui doivent retrouver foi en eux, des artistes dans l’âme fourmillant d’idées et d’envies qui ne se concrétisent pas (encore). Tous - ou presque - mus par la volonté de trouver la voie et de s’orienter vers ce qui est important pour eux.

Pas besoin d’être sens dessus dessous pour participer à des escapades d’épanouissement comme celles que propose Christine Alexandre (Waouw Travel), juste avoir envie de reformuler ses objectifs pour être plus en phase avec soi-même. "La fin de l’année reste un moment marquant pour faire le point sur sa vie, redéfinir ce qui est important pour soi, impulser le changement", rappelle Pierre Portevin. Et ce, pour ne plus faire partie de la cohorte de gens qui souffrent de ne pas s’écouter. Pour ne pas arriver en fin de vie en regrettant de ne pas avoir essayé. "Le cerveau est programmé pour éviter le danger et le changement. On va vous amener à sortir de votre zone de confort !", promet Christine Alexandre.