L'animal a développé des anticorps efficaces, suite à des recherches universitaires

Élevés pour leur laine voire, dans certains pays, pour leur viande, les lamas sont aujourd’hui au centre de bien des attentions dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le tout, grâce aux équipes des universités de Gand et du Texas ainsi que de l’Institut flamand de biotechnologie.

Il y a quatre ans, le professeur Saelens et son équipe avaient injecté à un lama des particules virales issues de deux autres coronavirus dans le but de trouver un remède au MERS, un syndrome respiratoire du Moyen-Orient, en 2012.

L’objectif des chercheurs était de voir comment le système immunitaire du lama réagirait. Et quatre ans après, les résultats de cette étude laissent entrevoir une lueur d’espoir dans le cadre de la course vers un traitement. Le jeune lama, prénommé Winter, a en effet développé des anticorps qui sont aujourd’hui étudiés pour créer des anticorps compatibles à l’espèce humaine.

Des anticorps actuellement testés en laboratoire et qui réagissent favorablement envers le Covid-19 qui décime la population humaine. Ces anticorps s’attaqueraient aux protubérances présentes sur le virus et qui lui servent de point d’ancrage sur les cellules humaines. En supprimant ces protubérances, les anticorps empêcheraient le virus de s’ancrer aux cellules et de se propager. Il serait ensuite éliminé plus facilement. “Nous sommes parmi les premiers à pouvoir produire un anticorps de cette manière”, explique le professeur Saelens à nos confrères du Niewsblad.

Selon l’Université de Gand, un traitement élaboré à partir de ces anticorps aurait un effet beaucoup plus rapide qu’un vaccin. En effet, lors de la vaccination, c’est une charge virale affaiblie qui est injectée dans le corps humain. Un virus suffisamment affaibli pour que le système immunitaire ait le temps de créer des anticorps permettant de combattre l’ennemi. Avec les tests de l’Université de Gand, ce sont directement les anticorps qui seraient absorbés par le corps humain. Si bien que ce dernier sera directement prêt à combattre le virus.

Des tests doivent encore être réalisés en laboratoires mais le professeur Saelens estime que des tests sur des êtres humains pourraient être menés d’ici la fin de l’année. Les anticorps, plus petits que ceux créés de lui-même par l’être humain, pourraient ensuite être administrés par simple inhalation.