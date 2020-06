Plus de télétravail, c’est peut-être aussi, à terme, moins de voitures de société. En effet, si vous disposez de cette libéralité mais que vous ne vous rendez plus au bureau que trois fois par semaine, voire moins, il est peut-être temps de refaire vos calculs et d’échanger votre voiture-salaire contre un budget mobilité.

Chez Inter-Environnement Wallonie, on est évidemment d’accord. " A ujourd’hui, la Febiac demande l’aide de l’État pour relancer le secteur, une demande que nous trouvons indécente quand on sait que l’État consacre déjà plus de 3 milliards/an pour entretenir le système des voitures de société et que les coûts en soin de santé liés à la pollution de l’air, dont le transport est un des principaux facteurs, s’élèveraient à 8 milliards/an" , explique Alain Geerts, porte-parole d’Inter-Environnement Wallonie . "Sans parler de ceux liés aux accidents et à l’insécurité routière."