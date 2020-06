L’idée peut paraître anodine, voire sans effet, mais elle permettrait un soutien correspondant à une aide de 140 millions € au cours des prochains mois, selon un calcul effectué par Beci.

"Prenons l’exemple de trois copines sur une terrasse ensoleillée d’un bistrot à Bruxelles ou d’un client d’un salon de coiffure. Elles doivent initialement payer 22,50 €. Elles pourraient décider d’arrondir à 23 € et ainsi faire un don de 0,50 €. Le signal envoyé est fo rt : ‘Je comprends ta situation et je soutiens ton business.’"

Ce levier serait encore plus important si la donation était exemptée de taxes, à l’instar des pourboires du secteur Horeca, comme le propose Fabian Maingain, échevin des Affaires économiques de la Ville de Bruxelles.

Arrondir à l’unité supérieure aurait déjà un impact important sur l’économie belge : on l’estime potentiellement à 43 millions € par mois (dont 4,6 millions € par mois pour la seule Région bruxelloise). Bien entendu, rien n’empêcherait un client d’aller au-delà de l’arrondi à l’unité supérieure : par exemple arrondir 53,97 € à 55 €. Pour chaque commerçant, l’impact de cette initiative pourrait représenter de 100 à 1000 €/mois - montant net, si l’exemption de TVA est validée. Un véritable plus.

Pour expliquer la démarche aux clients et les encourager à faire un don, les commerçants recevront gratuitement de la part de leur commune un Kit J’arrondis comprenant un poster, un panonceau à placer près de leur terminal de paiement ainsi que des masques "Sprout to be Brussels" (dans la mesure des stocks disponibles).