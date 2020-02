Mal informés, certains peuvent avoir de mauvaises expériences.

La fierté d’avoir trouvé un boulot ne doit pas occulter l’administratif et la législation. Les mineurs ont des droits. Que certains employeurs peu scrupuleux ont tendance à oublier… Et la mésaventure arrive plus souvent qu’on peut le croire, raconte Catherine Deloo, juriste chez Infor Jeunes : " Certains employeurs profitent de la naïveté et de la motivation du jeune, très mal renseigné sur ses droits pour le rouler. Certains sont ainsi pris "à l’essai" pendant deux ou trois jours, pour faire la plonge ou autre. Ils ne signent aucun document et au bout de quelques jours, l’employeur les lâche sans les payer, leur affirmant que la période d’essai, ce n’est pas payé !" , témoigne la professionnelle qui a entendu bien des histoires de cet acabit.

" On leur conseille de prévenir cet employeur qu’ils vont devoir le dénoncer auprès du contrôle des lois sociales, d’une part pour tenter d’être payé et d’autre part pour que ce genre d’agissements ne se reproduise pas avec d’autres adolescents ."

Il faut donc être ferme : " Tout travail étudiant doit s’accompagner d’un contrat signé par les deux parties, même pour un jour, même pour quelques heures. Sinon, c’est du travail au black ! Et pour les étudiants, taxés à hauteur de 2,71 %, ce qui est très peu, il n’y a aucun intérêt à travailler au noir, contrairement à ce qu’on peut aussi lui faire croire. "