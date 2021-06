Cocher quelques numéros et gagner des millions d’euros. Tellement simple que cela fait rêver des milliers de joueurs en Belgique chaque semaine, que ce soit pour le traditionnel Lotto, l’Euromillions ou encore le nouveau venu, le Vikinglotto. Et si l’Euromillions propose un "jackpot exceptionnel" de 130 millions d’euros ce vendredi, il est l’heure de faire un premier bilan de 2021 alors qu’on approche de la moitié de l’année. Pour rappel, l’Euromillions avait attiré moins de joueurs l’an dernier tandis que les jeux de tirages avaient fait 42 millionnaires belges.

Cette année, on pointe déjà 17 millionnaires après un peu plus de 5 mois. On est donc dans les clous par rapport à 2020. Mais en analysant les résultats des trois jeux, on se rend compte que seul le Lotto a fait des gagnants au rang 1 ! Le jeu le plus ancien des trois est aussi celui qui propose les jackpots les plus bas. Mais avec 22 gagnants au rang 1, dont 17 millionnaires, il fait finalement mieux que l’Euromillions et le Vikinglotto qui n’ont pas encore connu le moindre gagnant au rang 1 en Belgique. Rappelons tout de même que la Loterie nationale promettait plus de chances de gagner au Vikinglotto que pour les deux autres jeux. Évidemment, on parle ici d’une moyenne puisqu’un tirage au sort relève toujours du hasard. D’ailleurs, le Vikinglotto propose actuellement un jackpot de 25 millions d’euros. Du côté de l’Euromillions, on dénombre 5 gagnants au rang 1 à travers l’Europe depuis le début de l’année, dont la plus grosse cagnotte jamais remportée : 210 millions d’euros. C’est un Suisse qui a eu cette chance, le 26 février dernier.