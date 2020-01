Le stress en période de blocus n’est pas toujours mauvais signe. Le tout, c’est de pouvoir l’apprivoiser.

En janvier, la rentrée est synonyme de période d’examens pour les étudiants du supérieur. Le blocus est derrière nous et on va tout doucement entrer dans le vif du sujet en commençant les épreuves avec une bonne dose de stress. S’il est trop tard pour parler préparation et anticipation, on peut se concentrer sur la gestion du stress en cette période difficile pour les étudiants. Car il n’est pas toujours le signe d’une catastrophe. On peut en faire son allié pour qu’il nous apporte juste la dose de peps nécessaire pour ne pas lâcher prise.

(...)