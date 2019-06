Malgré les nombreux accidents se produisant chaque jour en Belgique et pour lesquels la vitesse est régulièrement mise en cause, les automobilistes belges continuent d’avoir le pied un peu trop lourd sur l’accélérateur. L’enquête Esra révèle ainsi que 68 % des automobilistes circulant sur autoroute admettent avoir dépassé la limitation de vitesse en vigueur au moins une fois sur le mois écoulé. Sur les nationales et autres routes hors agglomération, on passe même à 72 % des automobilistes.

(...)