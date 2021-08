En dix jours, onze agents Securail ont été victimes d’agressions physiques.

En l’espace de dix jours (soit entre le 19 et le 29 juillet), onze agents Securail ont été victimes d’agressions physiques dans l’exercice de leurs fonctions. Ce qui représente près de 10 % de l’effectif bruxellois.

Dimanche 25 juillet, une dizaine de personnes s’en prenaient à des membres du personnel alors qu’ils tentaient de venir en aide à un voyageur. À la suite de cela, deux agents ont dû être hospitalisés et un autre a été plus sérieusement blessé au bras. Face à cette vague de violence, le syndicat de la CSC-Transcom demande une meilleure protection de ses agents. "Cela fait des semaines que l’on revendique toute une liste de choses mais on est face à un mur avec la direction qui nous répond constamment que c’est au ministre de s’en occuper", réagit Frédéric Flemal, délégué à la CSC-Transcom.