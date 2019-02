Déjà quinze ans aujourd’hui. Le 4 février 2004, Mark Zuckerberg, 19 ans, en deuxième année à l’université de Harvard, lance TheFacebook.com, un trombinoscope en ligne qui permet de recenser les étudiants de son campus.

Dix ans plus tard, Facebook devient le premier réseau social mondial, avec près de 2,32 milliards d’utilisateurs mensuels, soit plus d’un quart de l’humanité qui est ainsi inscrit sur le plus connu des réseaux sociaux. Et on peut (presque) tous le dire, il y a un avant et un après Facebook.

En effet, le géant du Web a changé notre façon de communiquer avec les autres et notre vie. Amitiés, amours, relations professionnelles, partage d’infos, organisation de fêtes… D’ailleurs, Facebook concentrerait 20 % du temps passé sur Internet en Belgique, selon un de ses responsables.

En Belgique , le réseau social s’est popularisé à partir de 2008 et comptait environ 7,3 millions d’utilisateurs belges l’année dernière, selon les chiffres du réseau social transmis aux annonceurs. Entre six et sept millions de Belges sont actifs mensuellement, mais cela ne tient pas compte de la langue ou du statut actif des comptes.

(...)