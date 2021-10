Des discussions budgétaires intenses ont eu lieu tout le week-end, jusqu’à tard ce dimanche, au sommet du gouvernement fédéral. Le Kern s’est réuni encore ce dimanche dès 11 h 30. Les discussions ont bien progressé, selon nos informations. Il n’y aura pas de fumée blanche dans les prochaines heures. Alexander De Croo et son équipe n’ont pas encore fait atterrir d’accord global, même si les discussions ont déjà bien avancé sur le volet énergie. Et pour cause : ce sera un accord sur tout ou rien. Le Premier ministre devrait attendre que tout soit réglé avant de communiquer officiellement.