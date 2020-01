Comment dorment nos ados ? Une étude américaine s’est récemment posé la question. Et la réponse en laissera sûrement quelques-uns perplexes. D’après eux, il faudrait impérativement imposer des horaires de coucher stricts aux plus jeunes pour les aider à passer de meilleures nuits. La technique peut sembler banale et très attendue. Et puis, imposer des choses de la sorte aux plus rebutés des ados rebelles semble parfois impossible. Pourtant, il en va de leur santé mentale et de leurs résultats scolaires. Explications. L’université américaine de Rochester a mené une expérience sur 193 jeunes âgés entre 14 et 17 ans. Pendant une semaine, il leur a été demandé de remplir un carnet de bord de leurs nuits en précisant leurs heures de sommeil, leur énergie durant la journée et s’ils ressentaient des symptômes dépressifs. Les parents, quant à eux, devaient indiquer aux chercheurs s’ils imposaient à leurs enfants des règles concernant l’heure à laquelle ils devaient aller dormir ou un autre rituel avant la nuit. Il ressortait de leurs résultats que les adolescents ne dormaient pas suffisamment. Bien que cela puisse paraître attendu, un manque de sommeil à l’adolescence peut avoir des répercussions importantes.

(...)