VapeBel, la fédération belge des distributeurs et vendeurs de produits de vapotage, exhorte le gouvernement fédéral à rouvrir les magasins de vapotage en Belgique.

A l'instar de nombreux autres commerces, ceux-ci ont dû fermer leurs portes depuis l'adoption, le 18 mars dernier, des mesures de confinement afin d'endiguer la progression du coronavirus. Conséquence: de nombreux produits de vapotage sont désormais indisponibles sur le marché. "On craint que de nombreux ex-fumeurs reprennent la cigarette", s'inquiète le secteur.

"L'accès aux produits de vapotage est considérablement limité et leur disponibilité dans des points de vente alternatifs reste faible. En revanche, la cigarette dite 'classique' est encore accessible facilement, si bien que de nombreux ex-fumeurs retombent dans leur addiction", met en garde VapeBel. Etant donné que la vente en ligne de produits contenant de la nicotine est interdite par la loi en Belgique, les détaillants de vapotage belges n'ont pu se rabattre sur le commerce électronique. "Par conséquent, il est devenu presque impossible pour les vapoteurs belges de se procurer des produits de vapotage légalement", fait encore remarquer VapeBel qui estime dès lors que la fermeture des magasins de vapotage présente des risques cachés pour la santé.

Et la fédération de citer le consensus scientifique international existant sur le fait que le produit de vapotage est moins nocif que la cigarette classique, au vu de l'absence de combustion de tabac. En outre, "pour de nombreux fumeurs belges, les produits de vapotage constituent un moyen de transition important vers l'arrêt complet du tabagisme", fait valoir VapeBel qui évoque des chiffre de Sciensano selon lesquels 20% de l'ensemble des fumeurs dépendants utilisent un appareil de vapotage comme un outil pour arrêter de fumer. VapeBel demande donc une réouverture rapide de ses magasins "avant que davantage d'anciens fumeurs rechutent, voire essayent des substances et liquides dangereux". Le secteur se dit prêt à une réouverture sûre tant pour les clients que pour les employés, avec des mesures telles que des écrans en plexiglas, le respect de la distanciation sociale ainsi que des équipements pour l'hygiène. VapeBel dénonce par ailleurs une "concurrence déloyale et illégale" provenant de l'étranger, de nombreux produits étant proposés illégalement via des plateformes en lignes internationales. La fédération demande par conséquent que le SPF Santé publique intervienne contre ces pratiques de vente illégales.