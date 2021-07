La crise profite parfois à certains, et même aux plus malhonnêtes. Depuis le début de la crise sanitaire, les arnaques pullulent. 60 Millions de Consommateurs fait le point sur les plus récurrentes.

Gels hydroalcooliques inefficaces

"Sur les 183 solutions et gels hydroalcooliques contrôlés mi-janvier 2021 par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 74 % étaient soit non conformes, soit non conformes et dangereux. Parmi ces derniers, 22 % présentaient un taux d’alcool insuffisant pour conférer une efficacité contre le coronavirus ; tandis que l’étiquetage des autres ne mettait pas assez en garde contre l’inflammabilité du produit."

(...)