Le gouvernement veut sonner le glas des usines à chiots dont une grande partie néglige le bien-être animal dans un unique but économique

Le Gouvernement wallon a adopté, en première lecture, le projet d’arrêté relatif aux conditions d’agrément des établissements pour animaux, et aux conditions de détention et de commercialisation au sein de ces établissements. En très bref, le projet d’arrêté propose notamment de limiter le nombre de portées par femelle reproductrice, de fixer un âge minimum et maximum pour les gestations et d’augmenter le temps consacré aux soins et à la socialisation des chiens et des chats.

Un projet d’arrêté qui doit sonner le glas des usines à chiots dont une grande partie néglige le bien-être animal dans un unique but économique : les chiennes multiplient les portées avant d’être parfois lâchement abandonnées après quelques années, afin d’être remplacées par de jeunes chiennes plus fertiles. “Ces dernières années, la situation des élevages de chiens a fait l’objet de beaucoup d’attention et de nombreuses plaintes, précise le cabinet de la ministre wallonne du bien-être animal, Céline Tellier. Certains chiots, importés sur de longues distances, sont adoptés trop jeunes, non-vaccinés, victimes de consanguinités et mal socialisés. Ils en subissent les conséquences durant toute leur vie, tout comme les personnes qui les adoptent.”