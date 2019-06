Pendant sa grossesse, une femme enceinte peut s’entendre dire "tu dois faire une régime !" C’est en fait l’occasion de reprendre de bonnes habitudes alimentaires. Cependant, "il ne faut rien s’interdire, juste manger varié " annonce le Dr Charlotte De Gélas, gynécologue à l’hôpital Saint-Pierre à Bruxelles.

Contrairement aux idées reçues, les femmes enceintes ne mangent pas pour deux. "Il ne s’agit pas de manger deux fois plus, mais deux fois mieux ! Les femmes enceintes n’ont pas besoin de beaucoup de calories en plus, juste entre 200 et 400 par jour. "

Et le sport ? Une femme enceinte doit bouger pendant sa grossesse en favorisant des sports comme la natation ou la marche. Elle peut pratiquer la course à pied, mais attention à ne pas en abuser, il y a des risques pour le périnée. Elle doit aussi éviter les sports avec une raquette ou un ballon. "Il ne faut pas qu’elle soit essoufflée. Elle doit pouvoir parler pendant une séance de sport. Si elle ne peut plus, c’est le signal qu’elle doit s’arrêter", précise le Dr De Gélas.

Pour les femmes peu habituées au sport, la grossesse est l’occasion de se lancer "en bougeant 15 à 30 minutes, deux à trois fois par semaine".

Certaines futures mamans vont prendre l’avion. Comme le rapporte le Dr Alexandra Cogan, également gynécologue à l’hôpital Saint-Pierre : "Prendre l’avion n’est pas contre-indiqué. Le problème, c’est l’immobilité. Or, la future maman doit bouger. Les longs trajets posent davantage problème. Il est conseillé de porter des bas de contention et de marcher toutes les heures dans l’appareil."

Qu’en est-il des relations sexuelles ? "Elles ne sont pas interdites, sauf en cas de contre-indications médicales. Faire l’amour participe au bien-être des femmes enceintes. La libido varie d’une femme à une autre, elles peuvent avoir du désir à n’importe quel trimestre. Il n’y a pas normalité ", détaille le Dr Cogan. On ne le sait pas, mais le sperme favorise le déclenchement du travail. Si bébé met du temps à venir, les relations sexuelles peuvent être recommandées, d’autant plus que le col de l’utérus sera davantage ouvert.

Avec les beaux jours qui arrivent, les femmes enceintes doivent faire attention à la chaleur. Parmi les conséquences, une chute de tension et une déshydratation. "La chaleur va fatiguer la maman, la mettre dans de moins bonnes dispositions."