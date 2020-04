Philippe Geluck et Khadja Nin soutiennent les associations qui viennent en aide aux femmes.

Très sensible aux situations de désarroi et de désespoir des personnes en souffrance - il soutient 45 actions solidaires chaque année -, Philippe Geluck, à l’annonce du confinement, a d’emblée pensé aux femmes et aux enfants victimes de violences conjugales et intrafamiliales. " Je me suis dit que ça allait être une catastrophe, parce qu’ils allaient se retrouver enfermés pendant des semaines, des mois - on ne le savait pas encore - avec leur tourmenteur, leur violenteur. "

(...)