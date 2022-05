C’est la tradition : le deuxième dimanche du mois de mai en Belgique, comme aux États-Unis ou en Italie (mais pas en France où elle a lieu le 29 mai), on fête les mamans. Et bien souvent pour l’occasion, on lui offre un cadeau. Oui, mais lequel ? Bien que les mamans soient connues pour dire des choses comme "Ne dépense pas ton argent pour moi", "Fais quelque chose maison" et "Être avec toi est plus que suffisant", nous savons qu’il vaut mieux ne pas se présenter au repas de la Fête des mères les mains vides, ce serait triste ! À l’occasion de la Fête des mères, une étude du bureau d’études Opinium et de la plateforme Treedom, menée en Belgique, en France et aux Pays-Bas indiquait quels étaient les cadeaux les plus populaires. Le cadeau traditionnel (bijoux, vêtement, parfum, accessoires de cuisine…) arrive en tête avec 43 % des réponses. En deuxième position, on trouve le fait de passer du temps ensemble (31 %), suivi par l’envoi d’un joli bouquet de fleurs (27 %). Un dîner en tête-à-tête arrive en quatrième position avec 23 %. Il apparaît également qu’offrir un cadeau est considéré avant tout comme un signe d’amour ou d’appréciation (51 %), mais aussi simplement comme un moyen d’exprimer sa gratitude (49 %). De plus, 1 Belge sur 10 pense que les cadeaux sont attendus le jour de la Fête des mères (12 %).

